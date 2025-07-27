Калинская после финала в Вашингтоне: «Спасибо моей малышке Белле»

Анна Калинская выступила с речью финалистки на турнире в Вашингтоне.

Россиянка уступила Лейле Фернандес 1:6, 2:6. Калинская проиграла третий финал WTA в карьере.

«Спасибо моей команде за то, что вы со мной и в тяжелые, и в хорошие моменты. Для меня вы как семья, я это очень ценю. И спасибо моей малышке Белле . Где она? (Смеется) . Спасибо моей семье – они смотрели из дома и, к сожалению, не смогли приехать. Но я всегда чувствовала их поддержку.

Было очень приятно играть перед всеми вами. Хочу поздравить Лейлу – ты потрясающе боролась всю неделю. Ты абсолютно это заслужила. Скоро увидимся. Возможно, уже на следующей неделе друг с другом сыграем. Кто знает», – сказала Калинская.

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