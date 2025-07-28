Вашингтон (ATP). Де Минаур отыграл три матчбола у Давидовича-Фокина и взял 10-й титул в карьере
Алекс де Минаур обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в финале в Вашингтоне.
Испанец не подал на матч, а потом упустил три матчбола при счете 5:4.
Австралиец взял 10-й титул в карьере.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
21 – 27 июля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 396 115 доллара
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости