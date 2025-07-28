Вашингтон (ATP). Де Минаур отыграл три матчбола у Давидовича-Фокина и взял 10-й титул в карьере

Алекс де Минаур обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в финале в Вашингтоне.

Испанец не подал на матч, а потом упустил три матчбола при счете 5:4.

Австралиец взял 10-й титул в карьере.



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Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

21 – 27 июля 2025

ATP 500

Призовой фонд – 2 396 115 доллара

Открытые корты, хард

Финал