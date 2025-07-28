Фернандес после победы в Вашингтоне: «Посвящаю этот трофей маме, старшей сестре и фитнес-тренеру»

Лейла Фернандес выступила с чемпионской речью на турнире в Вашингтоне.

Она обыграла Анну Калинскую 6:1, 6:2 и взяла крупнейший титул в карьере.

«Хочу поздравить Анну и ее команду. Вы проделываете колоссальную работу весь год. С тобой непросто играть, так что еще раз поздравляю. Желаю всего наилучшего в будущем.

Посвящаю этот трофей маме, старшей сестре и фитнес-тренеру. Вы сражались весь год и продолжаете бороться. Огромное спасибо, что не сдавались вместе со мной. Продолжайте в том же духе. Этот трофей для вас. Надеюсь, мы скоро вместе его отпразднуем», – сказала Фернандес .