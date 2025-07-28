Фернандес после победы в Вашингтоне: «Посвящаю этот трофей маме, старшей сестре и фитнес-тренеру»
Лейла Фернандес выступила с чемпионской речью на турнире в Вашингтоне.
Она обыграла Анну Калинскую 6:1, 6:2 и взяла крупнейший титул в карьере.
«Хочу поздравить Анну и ее команду. Вы проделываете колоссальную работу весь год. С тобой непросто играть, так что еще раз поздравляю. Желаю всего наилучшего в будущем.
Посвящаю этот трофей маме, старшей сестре и фитнес-тренеру. Вы сражались весь год и продолжаете бороться. Огромное спасибо, что не сдавались вместе со мной. Продолжайте в том же духе. Этот трофей для вас. Надеюсь, мы скоро вместе его отпразднуем», – сказала Фернандес.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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