Зверев о травме, которую получил в Риме: «Палец не слишком красивый, но в остальном с ним все в порядке»

Александр Зверев рассказал о травме пальца.

В четвертьфинале в Риме немец упал на левую руку и получил травму мизинца.

– Ваш палец болел в Риме?

– Да.

– С ним все в порядке?

– Он до сих пор кривой, а не прямой.

– Это не давало вам играть еще лучше?

– Нет, нет. Я повредил суставную капусулу. В Риме немного болело, но это всего лишь боль. Я не ломал никаких костей. Я вроде говорил, что тут же сделал рентген в Риме. Он все показал.

Палец все еще немного большой и не очень прямой. Не слишком красивый, но в остальном с ним все в порядке.