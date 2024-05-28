Зверев о травме, которую получил в Риме: «Палец не слишком красивый, но в остальном с ним все в порядке»
Александр Зверев рассказал о травме пальца.
В четвертьфинале в Риме немец упал на левую руку и получил травму мизинца.
– Ваш палец болел в Риме?
– Да.
– С ним все в порядке?
– Он до сих пор кривой, а не прямой.
– Это не давало вам играть еще лучше?
– Нет, нет. Я повредил суставную капусулу. В Риме немного болело, но это всего лишь боль. Я не ломал никаких костей. Я вроде говорил, что тут же сделал рентген в Риме. Он все показал.
Палец все еще немного большой и не очень прямой. Не слишком красивый, но в остальном с ним все в порядке.