Зверев о травме, которую получил в Риме: «Палец не слишком красивый, но в остальном с ним все в порядке»

Теги Теннис

Александр Зверев рассказал о травме пальца.

В четвертьфинале в Риме немец упал на левую руку и получил травму мизинца.

– Ваш палец болел в Риме?

– Да.

– С ним все в порядке?

– Он до сих пор кривой, а не прямой.

– Это не давало вам играть еще лучше?

– Нет, нет. Я повредил суставную капусулу. В Риме немного болело, но это всего лишь боль. Я не ломал никаких костей. Я вроде говорил, что тут же сделал рентген в Риме. Он все показал.

Палец все еще немного большой и не очень прямой. Не слишком красивый, но в остальном с ним все в порядке.

1 комментарий
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Надалю конечно не повезло со жребием, а так кругов три точно прошёл бы Рафа, а там глядишь по ходу турнира вспомнил бы кто в Парижских кортах Гаррос хозяин. А собственно Зверев по мне один из самых главных фаворитов турнира, он вообще в принципе на грунте хорош, а тут ещё выигранный Рим и хорошая форма, Алькарас ни такой монстр на самом деле, его можно обыгрывать, Рублёв его вообще в двух сетах схавал, то же самое и Димитров в Майами его легко прошёл, а перед этим Алькарас ещё от Харри отлетал на грунте в конце февраля, Синнер пока загадка для грунта, Джокович тоже не на пике сейчас. Так что Зверь может этот Гаррос забирать
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