Швентек – о мнении, что она королева грунта: «Я пока не на том уровне, чтобы меня сравнивали с Надалем. Мне еще многое предстоит доказать»

Ига Швентек будет смотреть матч Рафаэля Надаля против Александра Зверева.

Полька играла перед ними на Корте Филиппа Шатрие и разгромила Леолию Жанжан (6:1, 6:2).

– Сейчас на этот корт выйдет особенный человек – король грунта Рафа Надаль. Мне кажется, будет справедливо назвать тебя королевой грунта.

– Мне кажется, пока слишком рано. Конечно, я горжусь своими достижениями. Грунт всегда был моим любимым покрытием. Именно на нем мне приятнее всего играть.

Конечно, я буду смотреть матч Рафы. Но я пока не на том уровне, чтобы меня с ним сравнивали. Мне еще многое предстоит доказать. Он великий человек и спортсмен. Он демонстрирует это уже много лет. А я только в начале пути. Я буду брать с него пример, чтобы стать хорошим человеком и хорошим игроком.