Швентек – о мнении, что она королева грунта: «Я пока не на том уровне, чтобы меня сравнивали с Надалем. Мне еще многое предстоит доказать»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек будет смотреть матч Рафаэля Надаля против Александра Зверева.

Полька играла перед ними на Корте Филиппа Шатрие и разгромила Леолию Жанжан (6:1, 6:2).

– Сейчас на этот корт выйдет особенный человек – король грунта Рафа Надаль. Мне кажется, будет справедливо назвать тебя королевой грунта.

– Мне кажется, пока слишком рано. Конечно, я горжусь своими достижениями. Грунт всегда был моим любимым покрытием. Именно на нем мне приятнее всего играть.

Конечно, я буду смотреть матч Рафы. Но я пока не на том уровне, чтобы меня с ним сравнивали. Мне еще многое предстоит доказать. Он великий человек и спортсмен. Он демонстрирует это уже много лет. А я только в начале пути. Я буду брать с него пример, чтобы стать хорошим человеком и хорошим игроком.

3 комментария
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Неужели на месте Иги кто-то ответил бы по-другому на вопрос. Когда журналист задает вопрос, он ожидает что-то вроде «да, я Королева грунта, так и записывайте»?!
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Но Рафу никогда не считали королевой грунта
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Если выиграет этот РГ может называть себя принцессой грунта
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