Диана Шнайдер: «Приятно, что получилось попасть в топ-50 именно перед «Ролан Гаррос» – середина сезона, еще много чего можно в этом году улучшить»

Теги Ролан Гаррос WTA Диана Шнайдер Теннис

20-летняя Диана Шнайдер высказалась о дебюте в топ-50 рейтинга WTA.

– Вы подошли к «Ролан Гаррос» на карьерном пике, только что впервые вошли в топ-50.

– Это, конечно, шаг на пути к большой цели. Приятно, что получилось попасть в топ-50 именно перед «Ролан Гаррос» – середина сезона, еще много чего можно в этом году улучшить.

Работаю над эмоциями, стараюсь не углубляться в негатив, когда что-то не получается. Фокусироваться хотя бы на одной детали, которая получается. Прибавляю в понимании того, как играть с конкретным соперником.

Для меня каждый такой новый шаг – как новое приключение, возможность набраться опыта еще и еще. Стараюсь пользоваться, добавлять в этой базе, в уверенности.

– Сами себе что-то подарили, позволили после этого?

– В Париже сходили макаруны поели с тренером, но все очень быстро, потому что сразу нужно было ехать ну турнир в Страсбург. Но в воскресенье ко мне на «Ролан Гаррос» приезжает семья, будет больше возможностей после матча первого круга, – передает слова Шнайдер корреспондент Sports Андрей Васильев.

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