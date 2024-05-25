Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Турнир начнут Рублев, Алькарас, Шнайдер, Осака, Вавринка сыграет с Марреем

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 26 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Андрей Рублев (6) сыграет с Таро Даниэлем первым запуском на Корте Симоны Матье.

Третьим запуском на тот же корт выйдут Диана Шнайдер и Клое Паке (WC).

Вероника Кудерметова (29) встретится с Мари Бузковой первым запуском на Корте №7.

Мария Тимофеева поборется с Яфань Ван первым запуском на Корте №6.

Полностью расписание здесь.

2 комментария
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Совсем обалдели. Крейчикова-Голубич у них на Ленглен, а Андрюха на Матье, куда будет давка на верхние ярусы (туда можно пройти всем, у кого есть билеты на внешние корты). С каждым годом все хуже и хуже у организаторов с головой…..
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РГ начинает нижняя половина сетки ("будущее тенниса" Синнёр с Карасём, кто бы сомневался)
Что же, Новаку не привыкать.
Айде Nо1е, айде!
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