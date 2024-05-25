Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Турнир начнут Рублев, Алькарас, Шнайдер, Осака, Вавринка сыграет с Марреем

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 26 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

Лючия Бронцетти – ;

(LL) – (3);

Ева Лис (Q) – (21);

(не раньше 21:15) – .

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

(17) – ;

(9) – ;

(WC) – ;

(24) – .

(6) сыграет с первым запуском на Корте Симоны Матье.

Третьим запуском на тот же корт выйдут и Клое Паке (WC).

(29) встретится с первым запуском на Корте №7.

поборется с первым запуском на Корте №6.

Полностью расписание здесь.