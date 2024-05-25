Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Турнир начнут Рублев, Алькарас, Шнайдер, Осака, Вавринка сыграет с Марреем
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 26 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Лючия Бронцетти – Наоми Осака;
- Джей-Джей Вульф (LL) – Карлос Алькарас (3);
- Ева Лис (Q) – Каролин Гарсия (21);
- (не раньше 21:15) Стэн Вавринка – Энди Маррей.
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Юго Эмбер (17) – Лоренцо Сонего;
- Алена Остапенко (9) – Жаклин Кристиан;
- Ришар Гаске (WC) – Борна Чорич;
- Барбора Крейчикова (24) – Виктория Голубич.
Андрей Рублев (6) сыграет с Таро Даниэлем первым запуском на Корте Симоны Матье.
Третьим запуском на тот же корт выйдут Диана Шнайдер и Клое Паке (WC).
Вероника Кудерметова (29) встретится с Мари Бузковой первым запуском на Корте №7.
Мария Тимофеева поборется с Яфань Ван первым запуском на Корте №6.
Полностью расписание здесь.
Что же, Новаку не привыкать.
Айде Nо1е, айде!