Риндеркнеш о том, что он и его двоюродный брат Вашеро впервые вышли в 1/4 финала «Мастерса»: «Это плоды упорной работы, и мы оба это заслужили»

54-я ракетка мира Артур Риндеркнеш гордится двоюродным братом Валентином Вашеро.

Риндеркнеш и Вашеро в Шанхае впервые вышли в четвертьфинал «Мастерса».

«Мы двоюродные братья и ездим вместе на отдых с самого детства. Это исключительная история. Я просто горжусь им и рад за его отличную неделю – уверен, что она далеко не последняя.

Он потрясающий человек с большим сердцем. Я очень горжусь своим двоюродным братом. К тому же, ему повезло с третьим братом [Бенджаменом Баллертом], который приходится двоюродным братом и мне – ради него он выкладывается на полную и подталкивает его каждый день.

Это отличный результат для нас обоих. Это плоды упорной работы, и мы оба это заслужили»

Дальше Риндеркнеш сыграет с победителем матча между Лоренцо Музетти и Феликсом Оже-Альяссимом, а Вашеро – с Хольгером Руне.