Мирра Андреева заявилась на парный «Ролан Гаррос» со Звонаревой, Веснина – с Калинской

15 россиянок заявились на парный «Ролан Гаррос».

Девятая ракетка мира в паре Вера Звонарева планирует сыграть с Миррой Андреевой.

Также на второй «Большой шлем» сезона в паре заявлены:

Полный список участниц здесь.