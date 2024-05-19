Мирра Андреева заявилась на парный «Ролан Гаррос» со Звонаревой, Веснина – с Калинской
15 россиянок заявились на парный «Ролан Гаррос».
Девятая ракетка мира в паре Вера Звонарева планирует сыграть с Миррой Андреевой.
Также на второй «Большой шлем» сезона в паре заявлены:
- Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова;
- Елена Веснина и Анна Калинская;
- Анастасия Потапова и Яна Сизикова;
- Вероника Кудерметова и Хао-Чин Чань;
- Диана Шнайдер и Эмма Наварро;
- Александра Панова и Гильяна Олмос;
- Анна Блинкова и Аранта Рус;
- Ирина Хромачева и Тимеа Бабош;
- Камилла Рахимова и Юлия Путинцева;
- Элина Аванесян и Камила Осорио.
Полный список участниц здесь.