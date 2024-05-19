Мирра Андреева заявилась на парный «Ролан Гаррос» со Звонаревой, Веснина – с Калинской

Теги Вера Звонарева Елена Веснина Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Александра Панова Ирина Хромачева Анна Калинская Анна Блинкова Екатерина Александрова Камилла Рахимова Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

15 россиянок заявились на парный «Ролан Гаррос».

Девятая ракетка мира в паре Вера Звонарева планирует сыграть с Миррой Андреевой.

Также на второй «Большой шлем» сезона в паре заявлены:

Полный список участниц здесь.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Крайне интересно будет посмотреть на эту пару, сплава опыта заслуженной Веры Звонарёвой и такой молодой и очень перспективной Мирры Андреевой! Удачи и победы девочкам!!!👍
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий