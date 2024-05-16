Коллинс о том, что выиграла 19 из 20 последних матчей: «Я ухожу красиво»

Теги WTA Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс прокомментировала свою серию побед.

Она вышла во второй полуфинал «тысячника» в этом сезоне. 

Американка выиграла 19 из 20 последних матчей. До поражения от Арины Соболенко в Мадриде Коллинс взяла два титула подряд – на турнирах WTA 1000 в Майами и WTA 500 в Чарлстоне.

Ранее Коллинс объявила, что проводит последний сезон в туре.

«Я ухожу красиво. Хочется закончить, играя в лучший теннис, а не худший. Потому что, к сожалению, иногда так и бывает. Мне важно уходить на позитивной ноте, думая: «Окей, как спортсменка я сделала все», а не: «О боже, что случилось?»

Это, безусловно, самая большая серия побед в моей карьере. Думаю, что благодаря работе над собой я показываю лучший теннис. Это очень приятно, потому что бывают периоды, когда сначала делаешь три шага вперед, а потом четыре назад.

Это похоже на фондовый рынок. Он то поднимается, то опускается, и не всегда дюйм за дюймом идет вверх. Здорово, что у меня есть эта серия, в которой я постоянно прибавляю. Я думаю, что в такие моменты нужно радоваться, потому что не всегда так работает».

Даниэль Коллинс взяла супертурнир в Майами – но все равно уходит из тенниса. Семью хочет сильнее

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7 комментариев
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Я ухожу, ухожу красиво (с)
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Зверь )
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Коллинс в последнее время стала украшением тура во всех смыслах, было бы красиво если б зацепила ЮС Опен под конец карьеры, если сохранит такую форму как сейчас, ей это вполне под силу
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Не уходи, ты красивая. И играть стала.
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