Зверев о покрытии в Цинциннати: «Сейчас оно слишком медленное»
Александр Зверев раскритиковал замедление хардового покрытия в Цинциннати.
«Я всегда считал, что турниры американской серии проходят на быстрых покрытиях – особенно в Цинциннати всегда были быстрые корты. Сейчас они слишком медленные. Не совсем понимаю, в чем смысл, потому что в Нью-Йорке мы, скорее всего, снова будем играть на быстрых кортах.
Честно говоря, подобные вещи расстраивают, но я постараюсь показать все, на что способен, и продолжу начатое в Торонто», – сказал Зверев.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.de
