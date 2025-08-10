Зверев о покрытии в Цинциннати: «Сейчас оно слишком медленное»

Александр Зверев раскритиковал замедление хардового покрытия в Цинциннати.

«Я всегда считал, что турниры американской серии проходят на быстрых покрытиях – особенно в Цинциннати всегда были быстрые корты. Сейчас они слишком медленные. Не совсем понимаю, в чем смысл, потому что в Нью-Йорке мы, скорее всего, снова будем играть на быстрых кортах.

Честно говоря, подобные вещи расстраивают, но я постараюсь показать все, на что способен, и продолжу начатое в Торонто», – сказал Зверев .