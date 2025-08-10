Опелка впервые с января обыграл соперника из топ-10
Рейлли Опелка вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.
Он обыграл восьмую ракетку мира Алекса де Минаура 7:6(6), 6:4.
Американец прошел соперника из топ-10 впервые с январского турнира в Брисбене. Тогда он победил №7 Новака Джоковича. Его общий баланс против десятки теперь составляет 9:13.
Теперь Опелка встретится с Франсиско Комесаньей.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
