Наварро проиграла 124-й ракетке мира, ведя 4:1 в решающем сете. Ее отец – владелец турнира в Цинциннати
Эмма Наварро проиграла в первом матче на турнире в Цинциннати.
Она уступила 124-й ракетке мира Элле Зайдель – 4:6, 6:1, 4:6. В решающем сете американка вела 4:1, но после этого отдала пять геймов подряд.
Наварро проиграла четвертый из пяти последних матчей.
Отец теннисистки Бен Наварро – владелец турниров в Цинциннати и Чарлстоне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
