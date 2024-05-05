Швентек о камбэке в матче с Соболенко: «Думала о том, что несколько таких матчей было у Надаля»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала о камбэке в финале турнира в Мадриде.

Она отыгралась со счета 1:3 в решающем сете матча с Ариной Соболенко.

«По ходу третьего сета я стала лучше чувствовать себя психологически. Если честно, в том числе думала о том, что несколько таких матчей было у Надаля. У мужчин бывают пятисетовые матчи, поэтому больше возможностей для камбэков. Я помню, как он играл с Медведевым в Австралии, и что-то переключилось. Со мной произошло нечто подобное.

Он также боролся с напряжением и стрессом. Я не уверена, что все было именно так, потому что не обсуждала это с ним, но у меня такое ощущение. Это дало мне надежду».

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1 комментарий
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Мне кажется это последний подарок от Рыбакиной и Соболенко для Швентек, по крайней мере я на это надеюсь
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