Турнир WTA в Гамбурге ищет новую площадку, потому что рядом с кортами пройдет концерт рэпера

Теги WTA Hamburg European Open Теннис

Июльский турнир WTA в Гамбурге в срочном порядке ищет новую площадку.

Раньше и женские, и мужские соревнования проводились на стадионе Ротенбаум. С этого года турнир ATP перешел другой компании, но остался на прежних кортах, а турниру WTA пришлось искать новое место.

Его планировали перенести в теннисный клуб в Штадтпарке и построить временный центральный корт, вмещающий до 2000 человек.

Теперь эта площадка тоже не подходит, так как 25 и 26 июля – в дни полуфинала и финала – на открытой сцене в парке пройдут концерты немецкого рэпера Финча. Билеты на них уже распроданы.

Сцена, рассчитанная на 4000 зрителей, расположена близко к клубу. Организаторы турнира опасаются шума концертов, а также проблем с логистикой и безопасностью из-за смешения двух потоков зрителей, поэтому хотят поменять площадку.

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