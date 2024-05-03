Рублев о том, чего боится больше всего: «Времени, оно проходит так быстро»
Рублев рассказал о главном страхе.
В Мадриде Рублев появился в толстовке своего бренда, на которой были напечатано «Страх – твой друг».
«Я думаю, что страхи есть у всех, и это нормально. А вот если пытаешься спрятаться и сказать «нет», то это хрень. Потому что все нервничают, все боятся – неважно, в жизни или в спорте.
Когда для тебя что-то важно, это нормально – нервничать и чего-то бояться. Поэтому страх должен быть вашим другом».
Рублев также рассказал, чего он боится больше всего.
«Времени, я думаю. Оно проходит так быстро. Это так страшно».
Молодец Андрей.