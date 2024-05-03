Рублев о том, чего боится больше всего: «Времени, оно проходит так быстро»

Теги ATP Андрей Рублев брань контент Теннис

Рублев рассказал о главном страхе.

В Мадриде Рублев появился в толстовке своего бренда, на которой были напечатано «Страх – твой друг».

«Я думаю, что страхи есть у всех, и это нормально. А вот если пытаешься спрятаться и сказать «нет», то это хрень. Потому что все нервничают, все боятся – неважно, в жизни или в спорте.

Когда для тебя что-то важно, это нормально – нервничать и чего-то бояться. Поэтому страх должен быть вашим другом».

Рублев также рассказал, чего он боится больше всего.

«Времени, я думаю. Оно проходит так быстро. Это так страшно».

8 комментариев
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Где-то плачет один Циципас: столько тонн мудрости старался скидывать в твиттер, а тут у Рубля одной фразой получилось с бОльшим смыслом
+7
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+7
Дни идут , года просто летят 😿
+5
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+5
Ответ MU<3
В полку Цицистотелей прибыло
ну у Рубля то все по делу, а Ципа иногда такое загибает))
+2
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+2
В полку Цицистотелей прибыло
+1
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+1
Ответ Юрий Костыгин
А время боится пирамид.
И Чака Норриса.
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А время боится пирамид.
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Мудр не по годам.
Молодец Андрей.
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Философ, однако.
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