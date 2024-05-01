Рублев о двухнедельных «Мастерсах»: «Может казаться, что турниры длиннее, значит у нас больше времени на отдых. Но это не так»

Андрей Рублев прокомментировал переход «Мастерсов» на двухнедельный формат.

– Александр Зверев вчера сказал, что новый формат «Мастерсов» хорош для игроков с 50-й позиции рейтинга по сотую, но при этом не очень подходит игрокам топ-10. Что вы думаете об этом? Он сказал, что игроки из десятки сильнейших борются за победу на турнирах, и у них меньше времени восстановиться.

– Зависит от ситуации. Это сложный вопрос, потому что, действительно, может казаться, что турниры длиннее, значит у нас больше времени на отдых. Но, например, раньше у нас были Мадрид и Рим, и две недели мы играли эти два турнира. А потом еще две недели были дома. Сейчас вроде бы мы больше отдыхаем между матчами, но на это уходит четыре недели.

И, конечно, психологически это немного сложнее – ты проводишь меньше времени дома, и у тебя меньше времени на восстановление. Думаю, именно это он и хотел сказать. Я могу его понять. Но это сложный вопрос, потому что здесь много внутренних деталей, и трудно сказать, какой вариант лучше, какой хуже.

Все должно зависеть от какого-то общего мнения игроков и пользы для зрителей. А затем стоит принимать решения. Потому что иногда они [ATP] меняют что-то, не спрашивая никого. Тогда кому-то решение нравится, кому-то – нет.

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