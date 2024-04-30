Синнер о проблемах с бедром: «Я провел много матчей без особых перерывов, поэтому физический спад неудивителен»

Янник Синнер прокомментировал победу над Кареном Хачановым в Мадриде.

Он выиграл 5:7, 6:3, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

«Сегодня получился очень трудный матч, потому что в некоторых розыгрышах он здорово подавал. Было сложно принимать.

В первом сете я пару раз ошибся, и это привело к брейку. Но такое случается. Во втором сете старался с самого начала сохранять концентрацию, взял его подачу и заиграл поувереннее. У меня были проблемы, когда он зарабатывал брейк-пойнты на старте третьего сета. Я справился благодаря очень хорошим подачам. Потом я почувствовал себя лучше, так что я очень рад. Посмотрим, что будет в следующем круге.

Я провел много матчей без особых перерывов, поэтому [физический спад] неудивителен. Я это понимаю. Если бы сегодня состояние ухудшилось по сравнению со вчерашним днем, я бы подумал, стоит ли играть. Но на ранних этапах карьеры хочется справляться с такими ситуациями.

Конечно, сегодня я не был на 100% готов физически. Завтра выходной, и это поможет восстановиться к следующему матчу, который точно будет тяжелым. Рад быть в четвертьфинале», – сказал Синнер в интервью на корте.