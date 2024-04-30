Путинцева о новом тренере, которого «знает с юниорских времен»: «Увидела пост в инстаграме, что он закончил карьеру из-за травм. И решила, что можно попробовать»

Теги WTA Mutua Madrid Open Юлия Путинцева Маттео Донати Sports – Казахстан Теннис

Юлия Путинцева рассказала, как пригласила в команду Маттео Донати – бывшую 159-ю ракетку мира.

В Мадриде представительница Казахстана вышла в четвертьфинал, где сыграет с Еленой Рыбакиной.

«Когда у меня все украли, я позвонила своему прошлому тренеру и поговорила с Маттео. Я сказала, что с этого момента все должно стать хорошо. У меня ничего нет, хуже уже быть не может. Мы смеялись, и я подумала, что теперь точно должна хорошо играть.

Я увидела его пост в инстаграме, где он написал, что закончил карьеру из-за травм. Я знала его еще с юниорских времен, поэтому подумала, что можно попробовать».

Также она рассказала, над чем работает с новым тренером.

«Я работаю над каждым аспектом своей игры, но самое важное то, что я становлюсь увереннее. Я очень рада, что Маттео со мной и старается во всем помочь. Когда мы вместе тренируемся, сохраняется соревновательная атмосфера.

Так лучше, потому что иногда на тренировках становится скучно, ведь ты повторяешь одно и то же снова и снова. Так что мы стараемся делать их более интересными».

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