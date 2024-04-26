Мирра Андреева: «Раньше надеялась, что соперницы помогут победить. Сейчас я уверена, что не выиграю матч, если не сделаю что-то сама»

Мирра Андреева рассказала, как изменилась за год в туре WTA.

На турнире в Мадриде россиянка во втором круге обыграла Линду Носкову – 4:6, 6:3, 6:3.

– Ваше умение бороться, решать проблемы, думать на корте – одни из неотъемлемых частей игры. Это природное или вы специально работаете над этим?

– Я бы сказала, что я сама по себе такая. Я стараюсь играть, используя мозг – например, не бью просто так каждый мяч с максимальной силой.

Но очень тяжело это дается. Я рада, если со стороны кажется, что все легко, но для меня это не так. Просто стараюсь всегда думать позитивно.

Это был наш второй матч [с Линдой Носковой] против друг друга, мы молодые, и я уверена, что в будущем встретимся еще много раз. Я была немного расстроена, когда поняла, что нам еще придется сыграть друг с другом. Потому что знаю, что это будет тяжелое сражение. В начале года мы играли в Брисбене, тогда она победила, но в этот раз я отыгралась. И я этому очень рада.

Не могу сказать, что моя жизнь как-то сильно поменялась за этот год. Разве что, как я уже несколько раз говорила, я чувствую себя более взрослой в ментальном плане, даже если разница в числах небольшая.

В прошлом году я надеялась на какое-то чудо, что мне помогут соперницы – ошибутся, что-то случится и я выиграю. Сейчас я уверена, что не выиграю матч, если не сделаю что-то сама. Так что я вообще не думаю о том, что соперницы помогут мне победить – такого никогда не будет. Думаю, это главное изменение за год для меня.

Мирра Андреева за сезон стала топом. Что про ее игру и перспективы говорят эксперты?