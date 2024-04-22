16-летний Бланч: «Ребята, я играю с Надалем, охренеть»

Дарвин Бланч прокомментировал предстоящий матч против Рафаэля Надаля.

Они встретятся в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

Американцу 16 лет, он 1028-я ракетка мира в рейтинге ATP и 10-я в юниорском.

Бланч провел один матч на уровне ATP в Майами в этом году, где уступил Томашу Махачу – 4:6, 2:6.

«Ребята, я играю с Надалем, охренеть», – написал американец.