16-летний Бланч: «Ребята, я играю с Надалем, охренеть»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Дарвин Бланч Теннис

Дарвин Бланч прокомментировал предстоящий матч против Рафаэля Надаля.

Они встретятся в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

Американцу 16 лет, он 1028-я ракетка мира в рейтинге ATP и 10-я в юниорском.

Бланч провел один матч на уровне ATP в Майами в этом году, где уступил Томашу Махачу – 4:6, 2:6.

«Ребята, я играю с Надалем, охренеть», – написал американец.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот неуч пацан. Написал фамилию с маленькой…
+2
-2
0
кстати, у него даже нет ни одного трофея в категории ИТФ.
но, теперь будет дебют на уровне Мастерс. Вот что всемогущий агентство IMG может творить )))
+2
-2
0
Даже если проиграет 0:6, 0:6, будет с гордостью рассказывать внукам, что играл с самим Надалем. Непонятно только, как он с таким рейтингом попал на мастерс.
+1
-1
0
Ваащет, там в оригинале вовсе не "охренеть", а wtf
Типа, что это за фигня (с которой предстоит играть)
И фамилию этого непоймичего с маленькой буквы написал.
Вообчем, хороший парень этот Бланш. Надо пожелать ему победы.
хехе))))
+1
-1
0
Прямая трансляция Laureus. Среди номинантов Игуся и акробатка.
https://www.youtube.com/watch?v=TLoUBjpjxJU
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий