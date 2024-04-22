16-летний Бланч: «Ребята, я играю с Надалем, охренеть»
Дарвин Бланч прокомментировал предстоящий матч против Рафаэля Надаля.
Они встретятся в первом круге «Мастерса» в Мадриде.
Американцу 16 лет, он 1028-я ракетка мира в рейтинге ATP и 10-я в юниорском.
Бланч провел один матч на уровне ATP в Майами в этом году, где уступил Томашу Махачу – 4:6, 2:6.
«Ребята, я играю с Надалем, охренеть», – написал американец.
но, теперь будет дебют на уровне Мастерс. Вот что всемогущий агентство IMG может творить )))
Типа, что это за фигня (с которой предстоит играть)
И фамилию этого непоймичего с маленькой буквы написал.
Вообчем, хороший парень этот Бланш. Надо пожелать ему победы.
хехе))))
https://www.youtube.com/watch?v=TLoUBjpjxJU