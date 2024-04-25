Рафаэль Надаль: «Очень удивлюсь, если в субботу выиграю у де Минаура»

Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг в Мадриде.

Сегодня он разгромил 16-летнего Дарвина Бланча – 6:1, 6:0.

«У Дарвина большой потенциал, но он много ошибался и упростил мне жизнь. Мы играли час, но это не меняет мои планы насчет «Ролан Гаррос». Я буду решать не здесь, а после того, как сыграю в Риме».

Теперь Надаль второй раз за две недели встретится с Алексом де Минауром. В Барселоне он уступил ему 5:7, 1:6.

«Я очень удивлюсь, если выиграю в субботу. На данный момент победа или поражение – это не главное. Еще одна или две победы ничего не изменят в моей карьере. В Мадриде я не претендую на титул. Субботний матч – это просто возможность понять, на каком я уровне. В Барселоне против него я хорошо сыграл один сет», – сказал испанец.