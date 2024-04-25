Ван Синюй в Мадриде отыграла 10 матчболов у Томовой
Ван Синюй обыграла Викторию Томову в первом круге в Мадриде – 5:7, 7:5, 6:4.
В первом сете китаянка упустила преимущество 5:3. Во втором она уступала 0:4, затем 2:5. В восьмом гейме она отыграла три матчбола, в девятом – еще семь.
В решающей партии уже она вела 4:0 и 5:2.
Рекорд по количеству матчболов, отыгранных в основной сетке турнира WTA, не задокументирован. Мужской рекорд принадлежит Адриано Панатте, который в 1976 году в первом круге в Риме отыграл у Кима Уорвика 11 матчболов и в итоге завоевал титул.
Для Томовой это четвертое поражение подряд.
Ван Синюй дальше поборется с Каролин Гарсия.