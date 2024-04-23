Джокович не уверен, что продолжит сотрудничество с Зимоньичем: «На данном этапе карьеры отсутствие тренера может стать решением»

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о переменах в команде.

В марте он расстался с Гораном Иванишевичем, а в апреле взял на испытательный срок Ненада Зимоньича.

«Я размышляю, нужен ли мне тренер. Рассматриваю разные варианты. Последние три недели я отлично провел с Ненадом Зимоньичем, и мы обсуждаем продолжение. Посмотрим, решение я приму через некоторое время.

Я не тороплюсь. Я уже более 20 лет в профессиональном теннисе, у меня были разные команды и тренеры. Я не считаю, что мне не требуется тренер или физио, ведь в конечном счете именно команда создает формулу успеха, помогает стать лучше. Но на данном этапе карьеры отсутствие тренера может стать решением. Давайте подождем, скоро я определюсь».