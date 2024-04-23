Джокович не уверен, что продолжит сотрудничество с Зимоньичем: «На данном этапе карьеры отсутствие тренера может стать решением»

Теги Новак Джокович ATP Ненад Зимоньич Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о переменах в команде.

В марте он расстался с Гораном Иванишевичем, а в апреле взял на испытательный срок Ненада Зимоньича.

«Я размышляю, нужен ли мне тренер. Рассматриваю разные варианты. Последние три недели я отлично провел с Ненадом Зимоньичем, и мы обсуждаем продолжение. Посмотрим, решение я приму через некоторое время.

Я не тороплюсь. Я уже более 20 лет в профессиональном теннисе, у меня были разные команды и тренеры. Я не считаю, что мне не требуется тренер или физио, ведь в конечном счете именно команда создает формулу успеха, помогает стать лучше. Но на данном этапе карьеры отсутствие тренера может стать решением. Давайте подождем, скоро я определюсь».

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9 комментариев
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Ответ Nikolay Stavrogin
А кто-нибудь брал шлем без тренера в открытую эру например?
Всмысле, кто-нибудь?) Величайшее достижение Федерера, 3 шлема в 2004 выигранные без тренера. Имхо, до сих пор считаю, что будь тогда у Роджера тренер, он бы мог взять календарный. Ему тогда опыта и тактики не хватило против Гуги на РГ. Всех остальных он мог победить.
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А кто-нибудь брал шлем без тренера в открытую эру например?
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Без тренера это бред.
Каким бы Величайшим не был Джок
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Ответ sedric
Всмысле, кто-нибудь?) Величайшее достижение Федерера, 3 шлема в 2004 выигранные без тренера. Имхо, до сих пор считаю, что будь тогда у Роджера тренер, он бы мог взять календарный. Ему тогда опыта и тактики не хватило против Гуги на РГ. Всех остальных он мог победить.
Не уверен что он вообще без тренера был
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Ответ ugmyanswer
Не уверен что он вообще без тренера был
Ну он не раз тогда заявлял о том, что он без тренера. В боксе тренеров тоже не было. Ну мог с Миркой советоваться) По сути она в роли тренера и выступала.
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Ответ sedric
Всмысле, кто-нибудь?) Величайшее достижение Федерера, 3 шлема в 2004 выигранные без тренера. Имхо, до сих пор считаю, что будь тогда у Роджера тренер, он бы мог взять календарный. Ему тогда опыта и тактики не хватило против Гуги на РГ. Всех остальных он мог победить.
Действительно, в декабре 03го растался с Лундгреном и год пылил без тренера. Неплохой ориентир)
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Ответ Nikolay Stavrogin
Действительно, в декабре 03го растался с Лундгреном и год пылил без тренера. Неплохой ориентир)
Ну я еще, как только выскочила новость о расставании с Гораном написал, что Джокович хочет угнаться за еще одним достижением)
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