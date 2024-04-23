Дарья Касаткина: «Скучаю по России в целом, скучаю по дому. Что бы ни происходило, родные пенаты в сердце»

Дарья Касаткина рассказала, что скучает по дому.

– Вы отмечаете особые даты, как и победы, – на ходу? Или есть что-то приземленное в туре: дарите друг другу подарки?

– Значимость праздников улетучивается: Новый год, свой день рождения и день рождения близких – это все пропадает. Новый год последний раз праздновала в Тольятти, когда мне было 16 лет. Дни рождения, может быть, и празднуются, но это все скромно – ты или друзья по туру сегодня или завтра играют. Так что они не могут прийти. Иногда лучше просто поужинать.

Мой день рождения – 7 мая – падает на конец Мадрида или начало Рима – на стыке. Но мне нравится, что ты в Европе – чуть ближе к сердцу, ближе к дому. Один день рождения в Риме в 2020-м я провела просто в изоляции: сдали тогда тест на ковид и ждали результатов в номере. Помню, сидела и плакала: «Ну как так, день рождения же!» Как бы в Риме, но в то же время в изоляции в маленьком номере.

– В эти моменты не скучаете по дому? По Тольятти? Обычно, когда не очень хорошо или одиноко, тянет куда-то назад, к близкому.

– Честно, скучаю. В последний раз там была в 2021 году. Скучаю по России в целом, скучаю по дому. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты – и внутри тепло. Когда приезжала в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить бы там, скорее всего, не стала, однако бывать в местах, где прошло мое детство – особая энергетика, которая подпитывает. Ох, чувствую, что годы идут, а я не молодею (смеется). В такие моменты вопрос о доме, о родине звучит внутри еще сильнее.

– Ваша открытость, откровенность – даже на уровне отстаивания интересов игроков WTA – из детства, о котором мы говорим?

– Думаю, от человека зависит. Что-то воспитывается, что-то закладывается. Но это, скорее, больше про ценности. Искренность и то, что идет от сердца, воспитать невозможно. Это либо есть, либо этого нет. Навязать что-то человеку, что ему неестественно, можно, но это очень заметно. Мне же хочется больше открываться, больше хорошего, доброго дарить миру. Это из меня само выходит, ничего не могу с этим сделать (смеется), – рассказала Касаткина в интервью «Чемпионату».