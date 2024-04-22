Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Фучович прибавил 29 позиций

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис рейтинги ATP Григор Димитров Мартон Фучович Ян-Леннард Штруфф Кристиан Гарин Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Ласло Дьере Даниил Медведев Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Лоренцо Музетти Павел Котов Теннис

Мартон Фучович после победы на турнире в Бухаресте поднялся на 53-ю строчку рейтинга.

23-летний Франсиско Комесана выиграл «Челленджер» в Ойэраше и впервые вошел в топ-100.

Дэн Эванс потерял 20 позиций и выпал из топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 22 апреля 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9990
2 (2) Янник Синнер (Италия) 8660
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8145
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 7085
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5425
6 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 4480
7 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4030
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3830
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3675
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3640
13 (15) Тэйлор Фриц (США) 2560
17 (17) Карен Хачанов (Россия) 2080
21 (23) Фрэнсис Тиафу (США) 1685
24 (28) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 1628
29 (24) Лоренцо Музетти (Италия) 1355
36 (40) Маттео Арнальди (Италия) 1191
39 (35) Ласло Дьере (Сербия) 1150
40 (37) Гаэль Монфис (Франция) 1142
41 (52) Мариано Навоне (Аргентина) 1141
42 (38) Роман Сафиуллин (Россия) 1139
48 (45) Аслан Карацев (Россия) 1041
53 (82) Мартон Фучович (Венгрия) 942
67 (58) Кристофер О’Коннел (Австралия) 822
69 (49) Дэн Эванс (Великобритания) 816
72 (69) Павел Котов (Россия) 787
92 (108) Кристиан Гарин (Чили) 653
96 (115) Франсиско Комесана (Аргентина) 642

 

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4 комментария
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АТР обычно считает возраст теннисистов в годах и месяцах.
Так, Родж стал самым возрастным теннисистом на 1й строчке рейтинга в 36 лет и 10 месяцев.
Сегодня Величайший Nо1е возглавляет рейтинг в 36 лет и 11 месяцев. До 37-летия остаётся ровно 1 месяц.
Айде Ноле, айде!

P.S. Для тех, кто не в курсе. Наивысший рейтинг Рода Лейвера - №3.
Одно дело собирать кубки среди любителей, и совсем другое - играть с сильнейшими теннисистами-профессионалами.
Почувствуйте разницу.
хехе))))
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+4
Ответ Stas Salesov
132 / Денис Шаповалов Это уже тревожно, учитывая, что по защищенному рейтингу остаются считаные турниры..
Cглазил ты Шляпку. Всю ауру ему погнул, и чакры перепачкал. А я тебя предупреждал: испортишь парня.
Ты теперь хотя бы акрабатяшу не лапай. Mycя всё равно тебя не оценит и не похвалит. А так ещё и этого доломаешь.
такиедела))))
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-3
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