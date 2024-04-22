Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Фучович прибавил 29 позиций
Мартон Фучович после победы на турнире в Бухаресте поднялся на 53-ю строчку рейтинга.
23-летний Франсиско Комесана выиграл «Челленджер» в Ойэраше и впервые вошел в топ-100.
Дэн Эванс потерял 20 позиций и выпал из топ-50.
Положение на 22 апреля 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9990
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|8660
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8145
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|7085
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5425
|6 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4480
|7 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4030
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3830
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3675
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3640
|13 (15)
|Тэйлор Фриц (США)
|2560
|17 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2080
|21 (23)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1685
|24 (28)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|1628
|29 (24)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1355
|36 (40)
|Маттео Арнальди (Италия)
|1191
|39 (35)
|Ласло Дьере (Сербия)
|1150
|40 (37)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1142
|41 (52)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|1141
|42 (38)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1139
|48 (45)
|Аслан Карацев (Россия)
|1041
|53 (82)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|942
|67 (58)
|Кристофер О’Коннел (Австралия)
|822
|69 (49)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|816
|72 (69)
|Павел Котов (Россия)
|787
|92 (108)
|Кристиан Гарин (Чили)
|653
|96 (115)
|Франсиско Комесана (Аргентина)
|642
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Так, Родж стал самым возрастным теннисистом на 1й строчке рейтинга в 36 лет и 10 месяцев.
Сегодня Величайший Nо1е возглавляет рейтинг в 36 лет и 11 месяцев. До 37-летия остаётся ровно 1 месяц.
Айде Ноле, айде!
P.S. Для тех, кто не в курсе. Наивысший рейтинг Рода Лейвера - №3.
Одно дело собирать кубки среди любителей, и совсем другое - играть с сильнейшими теннисистами-профессионалами.
Почувствуйте разницу.
хехе))))
Ты теперь хотя бы акрабатяшу не лапай. Mycя всё равно тебя не оценит и не похвалит. А так ещё и этого доломаешь.
такиедела))))