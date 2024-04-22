Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Фучович прибавил 29 позиций

Мартон Фучович после победы на турнире в Бухаресте поднялся на 53-ю строчку рейтинга.

23-летний Франсиско Комесана выиграл «Челленджер» в Ойэраше и впервые вошел в топ-100.

Дэн Эванс потерял 20 позиций и выпал из топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 22 апреля 2024

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