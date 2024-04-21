Стивенс о финале в Руане: «Грунт – это однозначно мое любимое покрытие, и я с удовольствием на него вернулась»

Слоун Стивенс поделилась эмоциями от выхода в финал в Руане.

Американка поборется за титул впервые с февраля 2022-го.

«Грунт – мое любимое покрытие. В этом году я решила пораньше начать грунтовый сезон, чтобы получить матчевую практику и приспособиться. Я очень рада, что мне это удалось. Теперь я вышла в еще один грунтовый финал. Я очень довольна. Это однозначно мое любимое покрытие, и я с удовольствием на него вернулась».