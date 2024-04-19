Вондроушова прервала серию из пяти поражений от топ-10 и впервые с «Уимблдона» вышла в полуфинал WTA

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Маркета Вондроушова Арина Соболенко Теннис

Маркета Вондроушова в Штутгарте обыграла Арину Соболенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5 и вышла в полуфинал. Чешка вошла в четверку лучших на уровне WTA впервые с июля, когда она взял титул на «Уимблдоне».

Вондроушова прервала серию из пяти поражений от топ-10, выиграв впервые с «Уимблдона». В целом ее баланс с десяткой стал 12:23.

Всего это 13-й полуфинал Вондроушовой. Из предыдущих 12 она выиграла шесть.

Дальше Вондроушова поборется с Коко Гауфф или Мартой Костюк.

4 комментария
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Маркета умничка!
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Браво Маркета!👏👏👏. С победой👍😊.
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ну примерно такой же расклад мы ждали уже в 3 сете от бадосы. если бы да кабы кое-кто относился к кое-кому как к сопернице, а не к подружке в кафешке. когда уже бадоса выучит этот урок....
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Ответ Лёля Иванова
Маркета умничка!
согласен:)
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