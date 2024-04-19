Вондроушова прервала серию из пяти поражений от топ-10 и впервые с «Уимблдона» вышла в полуфинал WTA

Маркета Вондроушова в Штутгарте обыграла Арину Соболенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5 и вышла в полуфинал. Чешка вошла в четверку лучших на уровне WTA впервые с июля, когда она взял титул на «Уимблдоне».

Вондроушова прервала серию из пяти поражений от топ-10, выиграв впервые с «Уимблдона». В целом ее баланс с десяткой стал 12:23.

Всего это 13-й полуфинал Вондроушовой. Из предыдущих 12 она выиграла шесть.

Дальше Вондроушова поборется с Коко Гауфф или Мартой Костюк.