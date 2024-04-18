Норри выиграл 200 матчей на уровне ATP

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Barcelona Open BancSabadell Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри обыграл Роберто Баутиста-Агута в третьем круге в Барселоне – 6:4, 6:3.

Для британца эта победа стала 200-й на уровне ATP (при 143 поражениях).

«По счету матч кажется легким, но в нем было много трудных розыгрышей. Я очень доволен тем, как отподавал на первый сет. В конце второго было несколько сложных геймов, и я здорово сыграл и сделал брейк.

Я провел очень стабильный матч. Зарабатывал очки за счет агрессивной игры, хорошо двигался и доволен своей работой ног».

Теперь он поборется с Томасом Мартином Этчеверри.

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