Циципас о том, что отыграл у Офнера подачу на сет: «Он поймал ритм и почувствовал, что его уже не остановить, но я превосходно справился со сложной ситуацией»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Стефанос Циципас Себастьян Офнер Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Себастьяном Офнером в Барселоне.

Он победил 6:4, 7:5.

«Я неплохо себя чувствую, но это только начало турнира. Условия здесь сильно отличаются от Монте-Карло, и я ощущал это во время игры. Моя задача – приспособиться и на этой неделе в Барселоне снова показать свою лучшую игру.

Этот матч стал отличной проверкой, дал возможность понять, на каком я уровне. Надеюсь, я продолжу прибавлять и добиваться таких побед».

Грека спросили, как ему удалось перевернуть ход второй партии, в которой он отыграл подачу на сет.

«Я начал как можно раньше встречать почти все мячи. В какой-то момент матча он поймал ритм и почувствовал, что его уже не остановить. Нужно было что-то поменять, и это сработало.

Ситуация была очень сложной, во втором сете я уступал 3:5. Я превосходно с ней справился, сделал брейк и после этого провел отличную серию розыгрышей. Я прекрасно отыграл за задней линией, приспосабливался и в то же время давил на соперника».

1 комментарий
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Отличная проверка ....
Лучшая игра ....
Я превосходно справился ....
провел отличную серию ....
Я прекрасно отыграл ....
приспосабливался ....
давил на соперника
© ключевые моменты этого коротенького вью.

Количество превосходных эпитетов о себе любимом впечатляет. И сколько раз он .... финишировал (скажем так)))), пока самовосхвалялся🤔
пхх))))
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