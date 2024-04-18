Бухарест (ATP). Боржеш играет с Муте, Фучович – с Грикспором, остальные матчи перенесены на пятницу, Фонсека вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP BRD Nastase Tiriac Trophy Теннис

Миомир Кецманович поборется с Педро Мартинесом в втором круге в Бухаресте.

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Tiriac Open

Бухарест, Румыния

15 – 21 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Алехандро Табило (Чили) Артур Риндеркнеш (Франция)
6:3|6:4
Дата проведения
17 апреля, 11.10
Онлайн матча

 

Жоао Фонсека (Бразилия) Раду Албот (Молдова)
7:6|6:2
Дата проведения
18 апреля, 15.10
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Федерико Кория (Аргентина)
Дата проведения
19 апреля, 11.30
Онлайн матча

 

Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Мариано Навоне (Аргентина)
Дата проведения
19 апреля, 10.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Педро Мартинес Портеро (Испания)
Дата проведения
19 апреля, 10.00
Онлайн матча

 

Нуну Боржес (Португалия) Корентен Муте (Франция)
2:6|7:6|0:0
Дата проведения
18 апреля, 16.10
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
7:5|2:0
Дата проведения
18 апреля, 17.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
19 апреля, 10.00
Онлайн матча
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