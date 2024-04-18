Бухарест (ATP). Боржеш играет с Муте, Фучович – с Грикспором, остальные матчи перенесены на пятницу, Фонсека вышел в 1/4 финала
Миомир Кецманович поборется с Педро Мартинесом в втором круге в Бухаресте.
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Tiriac Open
Бухарест, Румыния
15 – 21 апреля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 17 апреля, 11.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.10
- Дата проведения
- 19 апреля, 11.30
- Дата проведения
- 19 апреля, 10.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 10.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 10.00