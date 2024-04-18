Бухарест (ATP). Боржеш играет с Муте, Фучович – с Грикспором, остальные матчи перенесены на пятницу, Фонсека вышел в 1/4 финала

Миомир Кецманович поборется с Педро Мартинесом в втором круге в Бухаресте.

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Tiriac Open

Бухарест, Румыния

15 – 21 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг