Польша, США, Великобритания вышли в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA ITF Теннис

Идет квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

На него отобрались:

  • Австралия – 4:0 против Мексики;
  • Польша – 4:0 против Швейцарии;
  • Великобритания – 3:1 против Франции;
  • США – 3:0 против Бельгии;
  • Япония – 3:1 против Казахстана;
  • Словакия – 4:0 против Словении.

Продолжаются два матча:

  • Бразилия – Германия – 0:2;
  • Украина – Румыния – 2:1.

Прошлогодние чемпионки канадки и финалистки итальянки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоится в ноябре в Севилье. Испанки выступят на правах хозяек, а чешки получили wild card.

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