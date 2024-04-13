Польша, США, Великобритания вышли в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
Идет квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
На него отобрались:
- Австралия – 4:0 против Мексики;
- Польша – 4:0 против Швейцарии;
- Великобритания – 3:1 против Франции;
- США – 3:0 против Бельгии;
- Япония – 3:1 против Казахстана;
- Словакия – 4:0 против Словении.
Продолжаются два матча:
- Бразилия – Германия – 0:2;
- Украина – Румыния – 2:1.
Прошлогодние чемпионки канадки и финалистки итальянки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоится в ноябре в Севилье. Испанки выступят на правах хозяек, а чешки получили wild card.