Польша, США, Великобритания вышли в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Идет квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

На него отобрались:

Австралия – 4:0 против Мексики;

Польша – 4:0 против Швейцарии;

Великобритания – 3:1 против Франции;

США – 3:0 против Бельгии;

Япония – 3:1 против Казахстана;

Словакия – 4:0 против Словении.

Продолжаются два матча:

Бразилия – Германия – 0:2;

Украина – Румыния – 2:1.

Прошлогодние чемпионки канадки и финалистки итальянки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоится в ноябре в Севилье. Испанки выступят на правах хозяек, а чешки получили wild card.