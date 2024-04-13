Барселона (ATP). Надаль сыграет с Коболли, Сафиуллин во 2-м круге может выйти на Хачанова, Котов – на Циципаса
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Барселоне.
Под первым номером посеян действующий чемпион Карлос Алькарас.
Павел Котов встретится с Себастьяном Офнером и может выйти на Стефаноса Циципаса (5).
Роман Сафиуллин сыграет с Роберто Баутиста-Агутом и может выйти на Карена Хачанова (7).
Андрей Рублев (2) начнет со второго круга и поборется с Дэном Эвансом или Брэндоном Накашимой.
Рафаэль Надаль, который пока не объявил, выступит ли на турнире, попал на Флавио Коболли. Победитель выйдет на Алекса де Минаура (4).
Полностью сетка здесь.