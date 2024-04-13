Барселона (ATP). Надаль сыграет с Коболли, Сафиуллин во 2-м круге может выйти на Хачанова, Котов – на Циципаса

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Барселоне.

Под первым номером посеян действующий чемпион .

встретится с Себастьяном Офнером и может выйти на (5).

сыграет с и может выйти на (7).

(2) начнет со второго круга и поборется с или .

, который пока не объявил, выступит ли на турнире, попал на Флавио Коболли. Победитель выйдет на (4).

Полностью сетка здесь.