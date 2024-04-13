Синнер о матче с Циципасом в Монте-Карло: «Он грунтовый специалист. Для меня это отличный шанс себя проверить»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поделился настроем на матч со Стефаносом Циципасом в Монте-Карло.

Грек ведет в личных встречах 5:3 (на грунте – 3:1), но последние два матча выиграл Синнер.

«Меня ждет очень интересный матч. Постараюсь быть очень сосредоточенным. Я знаю, что это отличный шанс проверить себя на грунте. Он грунтовый специалист, любит играть на этом покрытии, особенно здесь, где он дважды побеждал.

Я просто рад оказаться в полуфинале на крупном турнире. Это много для меня значит, и я надеюсь, что смогу показать хороший теннис. Это главное, а остальное нам неподвластно».

6 комментариев
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По мне он больше греческий философ .)
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Ответ S.Graf
Любопытно)))) А Синнёр про "грунтового специалиста" случайно ввернул? Или это отсылка к "hard specialist", да ещё и с явным намёком на Медведа - заклятого "друга" своего соперника. Если так, то огромный репектище Синнёру за чувство юмора! Просто брависсимо! хехе))))
Ты особо не радуйся, Новака могут снова заставить лечь под Синнера, он зависим от мафии в этом плане
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Ну Медведев, сказал хард корт специалист, теперь все специалистами стали
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Скромник «я просто рад выйти в полуфинал» 🤣
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Любопытно))))
А Синнёр про "грунтового специалиста" случайно ввернул?
Или это отсылка к "hard specialist", да ещё и с явным намёком на Медведа - заклятого "друга" своего соперника.
Если так, то огромный репектище Синнёру за чувство юмора!
Просто брависсимо!
хехе))))
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Ответ SaltyRose
Скромник «я просто рад выйти в полуфинал» 🤣
Естественно он рад, ведь его тут не должно было быть, но спасибо админресурсу в виде странного расписания, мутного судейства и провокаторов Гауденци)
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