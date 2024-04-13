Синнер о матче с Циципасом в Монте-Карло: «Он грунтовый специалист. Для меня это отличный шанс себя проверить»
Янник Синнер поделился настроем на матч со Стефаносом Циципасом в Монте-Карло.
Грек ведет в личных встречах 5:3 (на грунте – 3:1), но последние два матча выиграл Синнер.
«Меня ждет очень интересный матч. Постараюсь быть очень сосредоточенным. Я знаю, что это отличный шанс проверить себя на грунте. Он грунтовый специалист, любит играть на этом покрытии, особенно здесь, где он дважды побеждал.
Я просто рад оказаться в полуфинале на крупном турнире. Это много для меня значит, и я надеюсь, что смогу показать хороший теннис. Это главное, а остальное нам неподвластно».
А Синнёр про "грунтового специалиста" случайно ввернул?
Или это отсылка к "hard specialist", да ещё и с явным намёком на Медведа - заклятого "друга" своего соперника.
Если так, то огромный репектище Синнёру за чувство юмора!
Просто брависсимо!
хехе))))