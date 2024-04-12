Рууд о том, что Джокович «выглядит уязвимым» в Монте-Карло: «Ему было тяжело против де Минаура, но я бы не назвал его уязвимым только из-за этого»

Каспер Рууд высказался о встрече с Новаком Джоковичем в полуфинале в Монте-Карло.

В личке он уступает 0:5.

– Матч против Джоковича – тяжелая задача. Выглядел ли он уязвимым на этой неделе?

– Ну, я сегодня немного за ним понаблюдал. Ему было тяжело против де Минаура, но я бы не назвал его уязвимым только из-за этого. В Монте-Карло он не так успешно выступает, как на других «Мастерсах», хотя все равно дважды выигрывал этот турнир. Я бы тоже хотел такие цифры. Я слышал, что он 77-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», так что представляете, какое это безумие.

– Неплохо.

– Да, неплохо (смеется). Не могу найти слов, чтобы это описать. Я сделаю все возможное. Будет что-то вроде Давида против Голиафа. Буду играть свободно и с улыбкой. Ко мне приехали друзья из Норвегии, они меня поддержат. Буду наслаждаться матчем».