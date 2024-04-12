Рууд о том, что Джокович «выглядит уязвимым» в Монте-Карло: «Ему было тяжело против де Минаура, но я бы не назвал его уязвимым только из-за этого»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд высказался о встрече с Новаком Джоковичем в полуфинале в Монте-Карло.

В личке он уступает 0:5.

– Матч против Джоковича – тяжелая задача. Выглядел ли он уязвимым на этой неделе?

– Ну, я сегодня немного за ним понаблюдал. Ему было тяжело против де Минаура, но я бы не назвал его уязвимым только из-за этого. В Монте-Карло он не так успешно выступает, как на других «Мастерсах», хотя все равно дважды выигрывал этот турнир. Я бы тоже хотел такие цифры. Я слышал, что он 77-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», так что представляете, какое это безумие.

– Неплохо.

– Да, неплохо (смеется). Не могу найти слов, чтобы это описать. Я сделаю все возможное. Будет что-то вроде Давида против Голиафа. Буду играть свободно и с улыбкой. Ко мне приехали друзья из Норвегии, они меня поддержат. Буду наслаждаться матчем».

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5 комментариев
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Все правильно, пусть добряк Каспер наслаждается матчем с Легендой. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то Новак выйдет в финал.
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Ответ Игорь Удалов
Рууд выиграет. Вангую
вангуй, 2-0 за джоком
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+1
Рууд выиграет. Вангую
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Ответ Игорь Удалов
Рууд выиграет. Вангую
Серьезно?) Тут надо понимать такую вещь, Император проиграл на любимом АО, проиграл в И-У ноунейму Нарди и сейчас хочет реабилитироваться, так еще и мотивация в том, что в М-К давно не показывал хороших результатов, и я более чем уверен, что Джокович хочет сыграть в финале именно с Синнером, как было с Карасем в Цинци, почти 37-летний Серб, выигравший уже все и вся, еще до сих пор ищет для себя вызовы, как-то так. Но самое интересное будет на РГ и Уимблдоне, конечно же.
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