На Корду напали на улице во Франции и украли часы за 300 тысяч евро

27-ю ракетку мира Себастьяна Корду ограбили на улице во Франции. Преступление произошло 4 апреля в Рокебрюн-Кап-Мартен, городе в 15 минутах езды от Монте-Карло.

В 19:30 на Корду напали двое в шлемах на скутере. Его схватили, когда он спускался по лестнице. По информации Le Figaro, один нападавший «повалил игрока на землю» и удерживал, а другой забрал у часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч евро.

Американец не пострадал, он сразу пошел в участок и подал заявление. По информации Nice-Matin, полиция взяла на месте преступления образцы ДНК и использует для розыска подозреваемых камеры видеонаблюдения.

Корда вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где проиграл Яннику Синнеру.