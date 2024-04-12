На Корду напали на улице во Франции и украли часы за 300 тысяч евро

Теги происшествия ATP Себастьян Корда Теннис

27-ю ракетку мира Себастьяна Корду ограбили на улице во Франции. Преступление произошло 4 апреля в Рокебрюн-Кап-Мартен, городе в 15 минутах езды от Монте-Карло.

В 19:30 на Корду напали двое в шлемах на скутере. Его схватили, когда он спускался по лестнице. По информации Le Figaro, один нападавший «повалил игрока на землю» и удерживал, а другой забрал у часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч евро.

Американец не пострадал, он сразу пошел в участок и подал заявление. По информации Nice-Matin, полиция взяла на месте преступления образцы ДНК и использует для розыска подозреваемых камеры видеонаблюдения.

Корда вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где проиграл Яннику Синнеру.

6 комментариев
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Тренируются перед Олимпиадой...
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И это ещё ОИ не начались. 😁
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Чувствую, во время ОИ ребята в черном сильно поднимут ВВП Франции за счет тех, кто не побоится туда приехать...
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По такому поводу, надо бы Францию в нейтральных одеждах выпускать на ОИ и без гимна. Куда смотрит МОК?😁
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по делом.часы за 300.ужас
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- Вы видели сколько сейчас времени? - крикнул в трубку недовольный комиссар Жибер на звонок из участка поздно вечером с просьбой срочно приехать.
- В том-то и дело. У американца, написавшего заявление, украли часы...
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