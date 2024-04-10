Экс-955-ю ракетку мира Кортеса-Алькараса дисквалифицировали на 15 лет за договорные матчи

Теги дисквалификации ATP ITF договорные матчи Теннис

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало бывшую 955-ю ракетку мира Аарона Кортеса-Алькараса за участие в договорных матчах.

30-летний испанец признался в 35 нарушениях Теннисной антикоррупционной программы в период с 2016-го по 2018-й. Он получал деньги за подтасовку результатов матчей, не сообщал о коррупционных схемах, делал ставки на теннис и давал взятки официальным лицам турниров в обмен на wild card. Его оштрафовали на 75 тысяч долларов и отстранили на 15 лет.

Дисквалификация теннисиста закончится 26 марта 2039 года.

6 комментариев
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Из заголовка надо убрать про экс какую-то ракетку, лучше охват будет)
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Вернется и порвет весь теннисный мир.
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Вы че так пугаете!
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Ну ничего, 15 лет потренируется хорошенько и вернется.
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Кортес Алькарас а тот самый👆‼️
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