Сафиуллин, Котов и Нисикори заявились на «Челленджер 175» в Экс-ан-Провансе

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Кеи Нисикори Ян-Леннард Штруфф Роман Сафиуллин Иржи Лехечка Павел Котов Себастьян Баес Теннис

Опубликована заявка «Челленджера» категории 175 в Экс-ан-Провансе, который пройдет на второй неделе «Мастерса» в Мадриде.

С 30 апреля по 5 мая во Франции планируют выступить:

Действующий чемпион Энди Маррей не будет защищать титул из-за травмы, полученной в Майами.

Полностью список участников здесь.

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