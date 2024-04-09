Сафиуллин, Котов и Нисикори заявились на «Челленджер 175» в Экс-ан-Провансе
Опубликована заявка «Челленджера» категории 175 в Экс-ан-Провансе, который пройдет на второй неделе «Мастерса» в Мадриде.
С 30 апреля по 5 мая во Франции планируют выступить:
- Роман Сафиуллин (41);
- Павел Котов (69);
- Кеи Нисикори (355);
- Себастьян Баес (19);
- Ян-Леннард Штруфф (25).
- Иржи Лехечка (28).
Действующий чемпион Энди Маррей не будет защищать титул из-за травмы, полученной в Майами.
Полностью список участников здесь.