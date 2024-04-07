Рублев о результатах в Индиан-Уэллс и Майами: «Может быть, в моей голове застряло произошедшее в Дубае»

Теги BNP Paribas Open Miami Open Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал результаты последних турниров.

В Индиан-Уэллс россиянин в третьем круге уступил Иржи Лехечке, в Майами проиграл во втором Томашу Махачу.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев будет защищать титул и начнет с матча против Алексея Попырина или Корентена Муте.

«В Индиан-Уэллс я был так сконцентрирован на самоконтроле, что в этом застрял. У меня кончилась энергия, не было силы.

А в Майами все вырвалось наружу. Я уже не мог себя сдерживать, ни действия, ни нервы. Чувствовал себя парализованным, просто не мог двигаться.

Может быть, в моей голове застряло произошедшее в Дубае.

У меня отличные воспоминания о Монте-Карло. Они у меня были и до того, как я выиграл в прошлом году, и я всегда очень рад вернуться. По ходу сезона я иногда вспоминаю об этой победе, особенно когда попадаются видео в социальных сетях. Они заставляют чувствовать себя так, будто я здесь.

Сейчас стараюсь не думать об этом слишком много и сконцентрироваться на игре».

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2 комментария
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Админ, ну могли бы и результат парного матча наших ребят написать.
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