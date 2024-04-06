Рууд о разгроме Фучовича: «В прошлый раз я проиграл ему с двойной баранкой. Рад взять реванш»

Каспер Рууд поделился впечатления от победы над Мартоном Фучовичем в Эшториле.

Норвежец победил 6:3, 6:2. Они играли друг с другом второй раз – первый был в 2017-м на хардовом «Челленджере» в Будапеште.

«Я знаю, что Мартон может играть лучше, потому что в прошлый раз я проиграл ему 6:0, 6:0 – с двойной баранкой. Это было несколько лет назад, но я рад взять реванш.

Ему немного не повезло, [ближе к концу матча] у него начались физические проблемы. Но я провел еще один хороший матч на грунте в Эшториле. Выйти в полуфинал без трехчасовых матчей – это фантастика. У меня будет дополнительная энергия и время на восстановление перед следующим матчем».