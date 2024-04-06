Саккари о матче с Коллинс: «Сейчас она невероятно хорошо играет, но я верю в себя»

Теги WTA Credit One Charleston Open Даниэль Коллинс Мария Саккари Теннис

Мария Саккари поделилась ожиданиями от полуфинала в Чарлстоне.

Она поборется с Даниэль Коллинс. Счет в личных встречах 2:1 в пользу гречанки.

«Мы знаем, что сейчас она невероятно хорошо играет. Она только что выиграла титул в Майами. И здесь она уверенно побеждает. Будет непросто. Меня ждет еще одно испытание – матч с соперницей в отличной форме.

Но я очень верю в себя. Я доверяю своей игре. Я наслаждаюсь и получаю удовольствие на корте и за его пределами. Мне кажется, это главное. Просто улыбаться и играть в хороший теннис».

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1 комментарий
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Мария известный специалист по полуфиналам )
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