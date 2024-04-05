Коллинс о том, что выиграла два матча за день в Чарлстоне: «Для меня этот день – вознаграждение за все прошлые проблемы со здоровьем»

Теги WTA Слоун Стивенс Credit One Charleston Open Онс Жабер Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс прокомментировала то, что выиграла два матча за день.

В Чарлстоне она обыграла Онс Жабер (6:3, 1:6, 6:3) и Слоун Стивенс (6:2, 6:2), благодаря чему вышла в четвертьфинал.

«Конечно, нелегко выйти и сыграть два матча подряд, но очень полезно победить двух игроков невероятно высокого уровня – теннисистку топ-6 и чемпионку турнира «Большого шлема». Так что я должна это принять и использовать как дополнительную уверенность перед следующими матчами.

Это особенно ценно, учитывая мои проблемы со здоровьем в прошлом. Для меня этот день – вознаграждение [за эти проблемы]».

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