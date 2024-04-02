Коллинс о том, что сыграла в Чарлстоне через день после победы в Майами: «Не хотела пропускать турнир, ведь это мой последний сезон в туре»

Теги WTA Credit One Charleston Open Даниэль Коллинс Паула Бадоса Теннис

Даниэль Коллинс прокомментировала победу над Паулой Бадосой в Чарлстоне.

Первый матч на грунте в сезоне она выиграла со счетом 6:1, 6:4. Для Коллинс эта восьмая победа подряд – в воскресенье она выиграла турнир в Майами.

«Это нелегко. В воскресенье я пять часов ехала до моего родного города, удалось поспать в своей кровати. Сюда я прилетела в понедельник.

Пока все еще привыкаю к грунту. Я не хотела пропускать этот турнир, ведь это мой последний сезон в туре».

При счете 6:1, 5:3 один из линейных потерял сознание, и на корт вышли врачи. После паузы американка успешно подала на матч.

«Мое сердце разрывалось от случившегося. Я почти заплакала, пришлось перезагрузиться. Судя по всему, с ним все будет в порядке, это самое главное».

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