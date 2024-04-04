Ник Кириос: «Я скоро вернусь на корт. На следующей неделе у меня первая тренировка»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос готов вернуться на корт.

Из-за травм в прошлом сезоне он провел всего один матч.

«Я скоро вернусь на корт, и у вас точно появится пара поводов для радости.

Наверное, в плане тенниса это был один из самых трудных периодов в моей жизни. Все остальное было замечательно, не могу ни на что жаловаться. Но что касается тенниса, у меня было несколько очень сложных разговоров с самим собой. Зачем я все это делаю? Я не обязан, но почему-то делаю. Я знаю, что у меня еще есть порох в пороховницах, и это здорово.

На следующей неделе у меня первая тренировка, поэтому, вернувшись на корт, я начну постепенно работать, чтобы возобновить нагрузку на запястье и тело.

Но я обязательно вернусь. Просто сложно назвать точную дату, потому что травма была довольно серьезной.

Я на том этапе карьеры, когда знаю, что добился большого успеха и что у многих спортсменов нет и четверти такого успеха, поэтому было бы эгоистично возвращаться и ожидать, что я снова выйду в финал «Уимблдона». Я не буду спешить, вернусь и просто получу удовольствие от того, что я снова на корте.

Я получил столько жизненных уроков и принял столько неверных решений. Но я сделал выводы и теперь очень уверен в себе. Я не сравниваю себя с другими и просто стараюсь становиться лучше с каждым днем».

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренировка со стенкой ) от же сам себе тренер )

на самом деле видеть Ника на корте мне лично очень интересно
+1
-1
0
Ник, да забей, лучше выспись хорошенько, а вечером стрим сделай с кем-нибудь.
0
0
0
да-да, главное с кортом договорится... остальное ерунда!
0
0
0
Это вообще Ник писал, что то явно не его слог.) А так да, ждем конечно, эмоций теннису он прибавляет однозначно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий