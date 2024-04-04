Ник Кириос: «Я скоро вернусь на корт. На следующей неделе у меня первая тренировка»

Ник Кириос готов вернуться на корт.

Из-за травм в прошлом сезоне он провел всего один матч.

«Я скоро вернусь на корт, и у вас точно появится пара поводов для радости.

Наверное, в плане тенниса это был один из самых трудных периодов в моей жизни. Все остальное было замечательно, не могу ни на что жаловаться. Но что касается тенниса, у меня было несколько очень сложных разговоров с самим собой. Зачем я все это делаю? Я не обязан, но почему-то делаю. Я знаю, что у меня еще есть порох в пороховницах, и это здорово.

На следующей неделе у меня первая тренировка, поэтому, вернувшись на корт, я начну постепенно работать, чтобы возобновить нагрузку на запястье и тело.

Но я обязательно вернусь. Просто сложно назвать точную дату, потому что травма была довольно серьезной.

Я на том этапе карьеры, когда знаю, что добился большого успеха и что у многих спортсменов нет и четверти такого успеха, поэтому было бы эгоистично возвращаться и ожидать, что я снова выйду в финал «Уимблдона». Я не буду спешить, вернусь и просто получу удовольствие от того, что я снова на корте.

Я получил столько жизненных уроков и принял столько неверных решений. Но я сделал выводы и теперь очень уверен в себе. Я не сравниваю себя с другими и просто стараюсь становиться лучше с каждым днем».