Марракеш (ATP). 1-й круг. Вавринка сыграет с Рамосом, Берреттини – с Шевченко, Котов – с Беншетри

Теги результаты ATP Grand Prix Hassan II Теннис

Маттео Берреттини сыграет с Александром Шевченко в первом круге в Марракеше.

Стэн Вавринка поборется с Альбертом Рамосом.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

1 – 7 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Альберт Рамос (Испания) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Самит Нагал (Индия)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Факундо Диас Акоста (Аргентина)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Мариано Навоне (Аргентина) Aziz Dougaz
Дата проведения
1 апреля, 18.30
Онлайн матча

 

Александр Вукич (Австралия) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Шевченко (Казахстан) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Люка Ван Аш (Франция) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
1 апреля, 15.30
Онлайн матча

 

Не определен – Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
2 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Павел Котов (Россия) Элиот Беншетри (Франция)
Дата проведения
1 апреля, 17.00
Онлайн матча
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