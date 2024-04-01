Марракеш (ATP). 1-й круг. Вавринка сыграет с Рамосом, Берреттини – с Шевченко, Котов – с Беншетри
Маттео Берреттини сыграет с Александром Шевченко в первом круге в Марракеше.
Стэн Вавринка поборется с Альбертом Рамосом.
Сетка турнира здесь.
Grand Prix Hassan II
Марракеш, Марокко
1 – 7 апреля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
Не определен – Факундо Диас Акоста (Аргентина)
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
Не определен – Артур Риндеркнеш (Франция)
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 1 апреля, 18.30
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 1 апреля, 15.30
Не определен – Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.00