Марракеш (ATP). 1-й круг. Вавринка сыграет с Рамосом, Берреттини – с Шевченко, Котов – с Беншетри

Маттео Берреттини сыграет с Александром Шевченко в первом круге в Марракеше.

Стэн Вавринка поборется с Альбертом Рамосом.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

1 – 7 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг