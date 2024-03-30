Димитров о дружбе с Сереной: «Она потрясающая. Мы на связи, разговариваем почти каждый день»

Григор Димитров регулярно общается с Сереной Уильямс .

В пятницу она пришла на мужские полуфиналы в Майами. В вечернем матче Димитров обыграл Александра Зверева.

«Она потрясающая. Мы на связи, разговариваем почти каждый день. Она сказала, что придет посмотреть. Я такой: «Хорошо».

Всегда очень приятно, когда у тебя такая поддержка, мы немного поболтали перед самым матчем.

Вообще-то, я помню, что она присутствовала, когда я впервые победил игрока топ-10 [в 2012-м в Майами]. Это был очень классный момент. Думаю, мы оба его помним.

Это дружба, чувак. Мне кажется, это лучшее что есть. Теннис есть теннис, но сейчас мы все исполняем свою мечту. А после начинается настоящая жизнь, и после стольких лет нам удалось стать такими хорошими близкими друзьями.

И опять же, очень помогает, когда есть на кого положиться, когда можно поделиться мыслями, идеями, а иногда и выговориться человеку, который тоже играл в теннис».