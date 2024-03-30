Димитров о дружбе с Сереной: «Она потрясающая. Мы на связи, разговариваем почти каждый день»

Теги Серена Уильямс ATP WTA Григор Димитров Теннис

Григор Димитров регулярно общается с Сереной Уильямс .

В пятницу она пришла на мужские полуфиналы в Майами. В вечернем матче Димитров обыграл Александра Зверева.

«Она потрясающая. Мы на связи, разговариваем почти каждый день. Она сказала, что придет посмотреть. Я такой: «Хорошо».

Всегда очень приятно, когда у тебя такая поддержка, мы немного поболтали перед самым матчем.

Вообще-то, я помню, что она присутствовала, когда я впервые победил игрока топ-10 [в 2012-м в Майами]. Это был очень классный момент. Думаю, мы оба его помним.

Это дружба, чувак. Мне кажется, это лучшее что есть. Теннис есть теннис, но сейчас мы все исполняем свою мечту. А после начинается настоящая жизнь, и после стольких лет нам удалось стать такими хорошими близкими друзьями.

И опять же, очень помогает, когда есть на кого положиться, когда можно поделиться мыслями, идеями, а иногда и выговориться человеку, который тоже играл в теннис».

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19 комментариев
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На этот финал обязаны прийти и Серена, и Шарапова😂
+35
-2
+33
Ответ Sincere
На этот финал обязаны прийти и Серена, и Шарапова😂
Одна морковка на двоих..
+11
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+11
И этого мужика Вильямс назвал "человек с черным сердцем"©?!
Добрый человек Грыня. Человек с большим добрым сердцем.
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То есть чёрное сердце это был комплимент? Хотя логично. Это же предрассудки, что чёрное - это что-то негативное, плохое. С точки зрения Серены это был комплимент. Ведь правда же? :)
+8
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+7
Ответ Aryna Lapko
Комментарий удален модератором
На championat выложили фотку где она его поздравляет с победой, тёплые обнимашки в подтрибунке)))
+6
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+6
Ответ Сергей Носков
Гриша! Неужели??? Ничем не брезгует...
Вообще-то они раньше встречались. Просто дружеское "общение" бывших, ничего необычного :)
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+6
Ответ Sincere
На этот финал обязаны прийти и Серена, и Шарапова😂
Верно сказано, собирайтесь девки в кучу я вам...
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Ох, Гриня. Не зря в WTA у него ласковое прозвище "Первопроходец".
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Если река большая, можно и второй раз
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Ответ Sincere
На этот финал обязаны прийти и Серена, и Шарапова😂
Будет не до игры, половину камер на них!
+1
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Ответ Миша Мишин
интересно а придет ли Серена на женский финал...
На что там смотреть то? Это тупо неинтересно. Тенниса уровня Серены никто и близко в женском туре не показывает.
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Комментарий удален модератором
интересно а придет ли Серена на женский финал...
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На руках он с ней не борется?
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Ответ Aryna Lapko
Комментарий удален модератором
Может она его поглотила?)
+2
-2
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Ответ qdmn9rmcrv
На что там смотреть то? Это тупо неинтересно. Тенниса уровня Серены никто и близко в женском туре не показывает.
Семён Семёнович, это действительно оптический обман.
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