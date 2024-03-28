Сонего завершил сотрудничество с тренером, с которым работал 17 лет

Лоренцо Сонего больше не работает с тренером Гипо Арбино. Они сотрудничали с тех пор, как Сонего было 11 лет.

«Дорогой Гипо. После почти 20 лет вместе я понимаю, что во второй части карьеры мне нужны новые стимулы.

От всего сердца благодарю тебя за невероятную работу, которую ты проделал, за все моменты, которые мы прожили вместе, и за все результаты, которых мы достигли.

Ты не просто тренер, ты для меня как отец, один из самых важных людей в моей жизни. Наши отношения и мое уважение к вам останутся навсегда.

Я люблю тебя», – написал Сонего.