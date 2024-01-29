Рейтинг ATP. Джокович остался №1, Фриц вернулся в топ-10, Баутиста-Агут впервые с 2012-го выпал из топ-100
Тэйлор Фриц вернулся в топ-10 по итогам Australian Open.
Роберто Баутиста-Агут впервые с августа 2012-го выпал из топ-100.
Положение на 29 января 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9855
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9255
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|8765
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|8310
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|5050
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|5030
|7 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3685
|8 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3540
|9 (12)
|Тэйлор Фриц (США)
|3195
|10 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3025
|11 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2970
|14 (17)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2060
|17 (19)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1920
|18 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|1910
|19 (22)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|1820
|31 (23)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1245
|36 (36)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1190
|39 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1093
|47 (69)
|Нуну Боржес (Португалия)
|1004
|59 (48)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|885
|61 (65)
|Павел Котов (Россия)
|859
|76 (100)
|Флавио Коболли (Италия)
|738
|83 (122)
|Артур Казо (Франция)
|696
|96 (127)
|Брэндон Накашима (США)
|625
|101 (72)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|606
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