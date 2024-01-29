Рейтинг ATP. Джокович остался №1, Фриц вернулся в топ-10, Баутиста-Агут впервые с 2012-го выпал из топ-100

Теги Новак Джокович рейтинги Australian Open ATP Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Нуну Боржес Александр Шевченко Теннис

Тэйлор Фриц вернулся в топ-10 по итогам Australian Open.

Роберто Баутиста-Агут впервые с августа 2012-го выпал из топ-100.

Pepperstone ATP Rankings

Положение на 29 января 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9855
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9255
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 8765
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 8310
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5050
6 (6) Александр Зверев (Германия) 5030
7 (8) Хольгер Руне (Дания) 3685
8 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3540
9 (12) Тэйлор Фриц (США) 3195
10 (7) Стефанос Циципас (Греция) 3025
11 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 2970
14 (17) Фрэнсис Тиафу (США) 2060
17 (19) Адриан Маннарино (Франция) 1920
18 (15) Карен Хачанов (Россия) 1910
19 (22) Кэмерон Норри (Великобритания) 1820
31 (23) Иржи Лехечка (Чехия) 1245
36 (36) Роман Сафиуллин (Россия) 1190
39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1093
47 (69) Нуну Боржес (Португалия) 1004
59 (48) Александр Шевченко (Казахстан) 885
61 (65) Павел Котов (Россия) 859
76 (100) Флавио Коболли (Италия) 738
83 (122) Артур Казо (Франция) 696
96 (127) Брэндон Накашима (США) 625
101 (72) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 606

 

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15 комментариев
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Серб до конца Гарроса скорее всего первым останется, Медведю и Алькарасу , Синнеру защищать очки, Сербу вообще ничего почти не надо защищать, Плюс грунт там Теннис того же Синнера будет намного хуже и его быстрый теннис уже не будет козырем против грунтовых червей,
+9
0
+9
Первая 4ка довольно плотно расположена
+8
0
+8
Скоро будет 416 недель в сумме намбеванства Джоковича, то есть 8 лет. Эпоха!
+2
0
+2
Ответ ногабога
Капец, какая же разница в очках между верхней и нижней частью первой десятки. Как будто Джокович, Алькараз и Медведев в три раза лучше Фрица и Циципаса
так и есть рейтинг отражает реалии)
+2
0
+2
Как же автор упорно игнорирует хуркача
+1
0
+1
Капец, какая же разница в очках между верхней и нижней частью первой десятки. Как будто Джокович, Алькараз и Медведев в три раза лучше Фрица и Циципаса
+1
0
+1
Ответ Fomin525
Где Даня дальше выступает?
АТП 500 в Роттердаме, защищать титул надо
+1
0
+1
А Новаче поедет на весенние мастерсы?
0
0
0
Где Даня дальше выступает?
0
0
0
137 Денис Шаповалов
Пора подниматься..
0
0
0
Ответ as009595@icloud.com
Да но потом начиная с рг Новаку надо защищать очень много и вряд ли он сможет что то защитить, не хотелось бы чтоб сильно упал, было бы красивой если в конце года ушел из тенниса вслед за Рафой, время уже прошло, последний бастион в виде ао проигран вчистую, дальше будет тока хуже
США чем не бастион, а Уимблдон Новая попытается вернуть после аномальной поражения от Испанца
0
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Ответ as009595@icloud.com
Да но потом начиная с рг Новаку надо защищать очень много и вряд ли он сможет что то защитить, не хотелось бы чтоб сильно упал, было бы красивой если в конце года ушел из тенниса вслед за Рафой, время уже прошло, последний бастион в виде ао проигран вчистую, дальше будет тока хуже
Думаю почти в 37 лет ему первая строка уже не так важна, Он в прошлом году то забил на Азию и не поехал , В итоге Карасю он отдавал первую строку а тот не смог... Первая строка в прошлом году была бонусом в сезоне ему за ней он не гнался)
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Ответ точка
АТП 500 в Роттердаме, защищать титул надо
а с защитой у него совсем не очень
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