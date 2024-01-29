Рейтинг ATP. Джокович остался №1, Фриц вернулся в топ-10, Баутиста-Агут впервые с 2012-го выпал из топ-100

Тэйлор Фриц вернулся в топ-10 по итогам Australian Open.

Роберто Баутиста-Агут впервые с августа 2012-го выпал из топ-100.

Pepperstone ATP Rankings

Положение на 29 января 2024

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