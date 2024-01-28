Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open и поддержал Медведева
Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open.
«Браво, Янник! Заслуженно! Поздравляю твою семью и команду», – написал 24-кратный чемпион «Больших шлемов» на итальянском.
Также он на английском поддержал финалиста Даниила Медведева.
«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир».
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С каждым месяцем он будет становиться слабее.
С каждым месяцем Алькарас, Синнер, Руне и тд будут становиться сильнее.
Эту гонку не выиграть. Но красивый 25-й нужен. На это осталось примерно 2-2.5 года.
Верим в Императора.
Он, Леброн, РАФА, Льюис, Саша и Сид - это титаны, которые еще в деле, представители лучшего в истории спорта поколения.
КриРо и Песси уже сдулись, к сожалению.
Я сказал, что он представитель Величайшего поколения в истории спорта 1983-1988, куда также входят Болт, Фьюри, Фелпс, Фитилек, Ожье, Хабиб, даже Карри и Дюрэнт с Усиком.
Не знаю. Еше есть 3-4 года на хорошем уровне точно.