Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open и поддержал Медведева

Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open.

«Браво, Янник! Заслуженно! Поздравляю твою семью и команду», – написал 24-кратный чемпион «Больших шлемов» на итальянском.

Также он на английском поддержал финалиста Даниила Медведева.

«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир».

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