Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open и поддержал Медведева

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open.

«Браво, Янник! Заслуженно! Поздравляю твою семью и команду», – написал 24-кратный чемпион «Больших шлемов» на итальянском.

Также он на английском поддержал финалиста Даниила Медведева.

«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир».

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20 комментариев
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Ответ Alestern
Комментарий удален пользователем
Большая часть тура были бы счастливы таким достижениям
+21
-1
+20
Ответ alexus-1990
Большая часть тура были бы счастливы таким достижениям
Большая ? Да почти вся за исключением 5 человек
+9
-1
+8
Ответ Плюсаника2
Тяжелые времена для Новаче наступают. С каждым месяцем он будет становиться слабее. С каждым месяцем Алькарас, Синнер, Руне и тд будут становиться сильнее. Эту гонку не выиграть. Но красивый 25-й нужен. На это осталось примерно 2-2.5 года. Верим в Императора. Он, Леброн, РАФА, Льюис, Саша и Сид - это титаны, которые еще в деле, представители лучшего в истории спорта поколения. КриРо и Песси уже сдулись, к сожалению.
каким боком тут Руне оказался
+8
-1
+7
Джокович и Медведев братья по несчастью.Обоих Синнер обыграл.Синнер самый стабильный игрок сейчас.Как бы нам не хотелось,но он был фаворит матча.Незнаем что случилось с Медведевым начиная с 3 сета,но он повторил Зверева.
+6
-1
+5
Кстати, свое великое восхождение к вершинам Новак в 2011 году начал после победы в кубке Дэвиса в конце 2010. Янник выиграл кубок с Италией и теперь взял титул в Мельбурне. Ни на что не намекаю
+3
0
+3
Медведев словно неудачник какой то... Вечно второй...
+5
-2
+3
Ответ Alestern
Комментарий удален пользователем
ЮСО есть, Итоговый есть,все турниры,что существуют в АТП на харде выиграл по разу,даже на грунте брал мастерс...вечно второй,конечно)))
+4
-1
+3
Ответ TennisForever
Яннику спасибо,что не дал сделать очередной теннисный коллапс сербу,он спас теннис.
Если Новак выигрывал от коллапса, то и все другие тоже в это время. Элементарно вроде
+2
0
+2
Тяжелые времена для Новаче наступают.
С каждым месяцем он будет становиться слабее.
С каждым месяцем Алькарас, Синнер, Руне и тд будут становиться сильнее.
Эту гонку не выиграть. Но красивый 25-й нужен. На это осталось примерно 2-2.5 года.
Верим в Императора.
Он, Леброн, РАФА, Льюис, Саша и Сид - это титаны, которые еще в деле, представители лучшего в истории спорта поколения.
КриРо и Песси уже сдулись, к сожалению.
+4
-3
+1
Ответ Сергей Фетисов
Джокович и Медведев братья по несчастью.Обоих Синнер обыграл.Синнер самый стабильный игрок сейчас.Как бы нам не хотелось,но он был фаворит матча.Незнаем что случилось с Медведевым начиная с 3 сета,но он повторил Зверева.
Он просто устал.
+1
0
+1
Новак красава, настоящий номер 1.
+1
0
+1
Ответ Плюсаника2
Тяжелые времена для Новаче наступают. С каждым месяцем он будет становиться слабее. С каждым месяцем Алькарас, Синнер, Руне и тд будут становиться сильнее. Эту гонку не выиграть. Но красивый 25-й нужен. На это осталось примерно 2-2.5 года. Верим в Императора. Он, Леброн, РАФА, Льюис, Саша и Сид - это титаны, которые еще в деле, представители лучшего в истории спорта поколения. КриРо и Песси уже сдулись, к сожалению.
Левиса уже Алонсо, Баттон, Росберг и Расселл опускали. Многовато что-то для величайшего 🤣🤣🤣🖕🖕🖕
+2
-2
0
Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
каким боком тут Руне оказался
тоже интересно ;)
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Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
каким боком тут Руне оказался
Таким, что ему 20 лет, а он уже 100 матчей на уровне тура выиграл и обыграл топ-10 14 раз.
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Ответ Плюсаника2
Тяжелые времена для Новаче наступают. С каждым месяцем он будет становиться слабее. С каждым месяцем Алькарас, Синнер, Руне и тд будут становиться сильнее. Эту гонку не выиграть. Но красивый 25-й нужен. На это осталось примерно 2-2.5 года. Верим в Императора. Он, Леброн, РАФА, Льюис, Саша и Сид - это титаны, которые еще в деле, представители лучшего в истории спорта поколения. КриРо и Песси уже сдулись, к сожалению.
А Медведев в 27 будет становиться слабее?
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Ответ Великий Алонсо
Левиса уже Алонсо, Баттон, Росберг и Расселл опускали. Многовато что-то для величайшего 🤣🤣🤣🖕🖕🖕
А я не сказал, что он Величайший.
Я сказал, что он представитель Величайшего поколения в истории спорта 1983-1988, куда также входят Болт, Фьюри, Фелпс, Фитилек, Ожье, Хабиб, даже Карри и Дюрэнт с Усиком.
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Ответ Bartez1986
А Медведев в 27 будет становиться слабее?
Ему через месяц 28
Не знаю. Еше есть 3-4 года на хорошем уровне точно.
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Ответ Alestern
Медведев словно неудачник какой то... Вечно второй...
Написал чувак, чьи достижения измеряются количеством плюсиков на спортсе:))))
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