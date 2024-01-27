Шевченко со следующей недели будет представлять Казахстан

Теги ATP Александр Шевченко Теннис

Александр Шевченко начнет выступать за Казахстан.

Ранее 23-летний уроженец Ростова-на-Дону представлял Россию.

«Всем привет, хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан.

Я очень этим горжусь и с нетерпением жду, когда выйду на корт и постараюсь подарить незабываемые моменты себе и стране», – написал Шевченко.

Шевченко – 48-я ракетка мира и финалист одного турнира ATP.

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23 комментария
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Непонятно только, в чем предмет гордости. Ну поменял ты страну, а гордость-то в чем?
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Ответ Доминик
Непонятно только, в чем предмет гордости. Ну поменял ты страну, а гордость-то в чем?
А как по другому своего спонсора представлять, только с гордостью
+17
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+16
Вообще насрать, очередной Кукушкин, топ-теннисистом он не будет
+14
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+6
И ни слова нам не сказал на прощание.
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+4
Ответ Диономис
Непонятно зачем это ему, призовые уже нормальные идут, предполагаю варианты: 1) призовые призовыми, а лишними условные 50-100к$ от федерации не будут 2) рекламные контракты (под флагом РФ что-то получить сложно, если ты не Медведев) 3) политическая позиция, что маловероятно, мог тогда за Украину начать выступать, а не за Казахстан.
визы / Олимпиада / сборная с Бубликом будут играть всякие кубки Дэвиса / контракты
+4
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+4
Ответ zxqzjc222b
Дожили, что теперь даже в кз лучше)
Российские игроки давным давно в Казахстан переезжать начали. Бублик тот же.
+5
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+3
Непонятно зачем это ему, призовые уже нормальные идут, предполагаю варианты:
1) призовые призовыми, а лишними условные 50-100к$ от федерации не будут
2) рекламные контракты (под флагом РФ что-то получить сложно, если ты не Медведев)
3) политическая позиция, что маловероятно, мог тогда за Украину начать выступать, а не за Казахстан.
+4
-2
+2
Да и пес с тобой
+7
-5
+2
Странное решение, конечно. Ну, будем поглядеть. По мне так его потолок топ-20
+3
-2
+1
Его жизнь, его решения, его ответственность.
Удачи желать не буду.
+3
-2
+1
Ответ Диономис
Непонятно зачем это ему, призовые уже нормальные идут, предполагаю варианты: 1) призовые призовыми, а лишними условные 50-100к$ от федерации не будут 2) рекламные контракты (под флагом РФ что-то получить сложно, если ты не Медведев) 3) политическая позиция, что маловероятно, мог тогда за Украину начать выступать, а не за Казахстан.
Может проще визы получать и прочее
+1
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+1
Ответ sined2000
Российские игроки давным давно в Казахстан переезжать начали. Бублик тот же.
Мастер словесности Путинцева уже как лет 10 за Казахстан выступает.
+3
-2
+1
Ответ f0rz
Странное решение, конечно. Ну, будем поглядеть. По мне так его потолок топ-20
По мне так от 40 до 50
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Одним словом….Шевченко
+3
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Чемодан, вокзал , ## ### !
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А кто это я лично его незнаю и перспектив явно в нём нет раз в 22 года он неизвестный поэтому по барабану
+1
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А Потапова почему не меняет?
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