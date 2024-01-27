Шевченко со следующей недели будет представлять Казахстан
Александр Шевченко начнет выступать за Казахстан.
Ранее 23-летний уроженец Ростова-на-Дону представлял Россию.
«Всем привет, хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан.
Я очень этим горжусь и с нетерпением жду, когда выйду на корт и постараюсь подарить незабываемые моменты себе и стране», – написал Шевченко.
Шевченко – 48-я ракетка мира и финалист одного турнира ATP.
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1) призовые призовыми, а лишними условные 50-100к$ от федерации не будут
2) рекламные контракты (под флагом РФ что-то получить сложно, если ты не Медведев)
3) политическая позиция, что маловероятно, мог тогда за Украину начать выступать, а не за Казахстан.
Удачи желать не буду.