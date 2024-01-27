Шевченко со следующей недели будет представлять Казахстан

начнет выступать за Казахстан.

Ранее 23-летний уроженец Ростова-на-Дону представлял Россию.

«Всем привет, хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан.

Я очень этим горжусь и с нетерпением жду, когда выйду на корт и постараюсь подарить незабываемые моменты себе и стране», – написал Шевченко.

Шевченко – 48-я ракетка мира и финалист одного турнира .

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